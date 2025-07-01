Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
04:00
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.93
П2
10.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.00
П2
5.50
Футбол. Зарубежный
02.07
Боруссия Д
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.00
П2
5.50
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
0
:
Флуминенсе
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2

Глава «Динамо» Гафин рассказал, когда могут объявить о переходе Ивана Сергеева

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда могут объявить о трансфере нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

Источник: Чемпионат.com

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда могут объявить о трансфере нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

— По моей информации, на сегодняшний день, ровно на этот момент, Иван Сергеев является футболистом самарских «Крыльев Советов». Что будет завтра или послезавтра, вы узнаете из новостных источников и в первую очередь от московского «Динамо».

— Ждём подтверждения от ваших официальных ресурсов?

— Мы этого не можем исключать, — приводит слова Гафина «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард должен был пройти медосмотр для «Динамо» 27 июня.

В минувшем сезоне действующий форвард «Крыльев Советов» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.