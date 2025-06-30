СМИ: Барко хочет покинуть «Спартак»

Барко 26 лет. Он перешел в «Спартак» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав с «красно-белыми» контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро.