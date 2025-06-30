СМИ: Барко хочет покинуть «Спартак»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Эсекьель Барко хочет покинуть клуб и вернуться в Южную Америку по личным причинам, сообщает журналист Максимилиан Грилло в соцсети X.
По информации источника, к Барко проявляют интерес несколько клубов, однако его уход из «Спартака» будет «непростым».
Ранее сообщалось, что руководство «Палмейраса» хотело заполучить Барко, выдержав конкуренцию со стороны «Фламенго», однако «Спартак» запросил за аргентинца 20 млн евро, и эта сумма не укладывалась в бюджет бразильского клуба.
Барко 26 лет. Он перешел в «Спартак» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав с «красно-белыми» контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро.
Барко ранее выступал за аргентинский «Индепендьенте» и клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта Юнайтед».