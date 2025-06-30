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«Балтику» покинули четыре футболиста

Вышедшая в РПЛ «Балтика» объявила об уходе четырех футболистов.

Источник: ФК "Балтика"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Футболисты Виталий Лисакович и Денис Терентьев, а также выступавшие на правах аренды Евгений Чернов и Олег Исаенко покинули «Балтику» в связи с истечением срока контрактов, сообщается в Telegram-канале калининградского клуба.

Лисаковичу 27 лет. Белорусский футболист провёл за клуб 36 матчей, в которых забил десять мячей. 32-летний Терентьев сыграл 20 встреч, а его ровесник Чернов принял участие в 10 играх, отметившись одним забитым мячом. Он вернется в «Ростов». Исаенко, принадлежащий подмосковным «Химкам», провел за калининградцев 13 матчей.

«Балтика» стала победителем Первой лиги по итогам сезона-2024/25 и по спортивному принципу завоевала право выступать в высшем дивизионе чемпионата России.