Карпин — о победе «Динамо»: всё удовлетворило, кроме счёта, он должен быть крупнее

— Так скажем, меня всё удовлетворило, кроме счёта. Хоть счёт и 4:0, но он должен быть даже крупнее. Реализация не удовлетворила. Но ребята под нагрузками, так что голова и ноги не свежие. Когда они будут готовы на 100%, возможно, это улучшится.