Футболист «Динамо» Чавес успешно перенес операцию на колене

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Полузащитник «Динамо» Луис Чавес успешно перенес операцию на колене, сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
В конце июня Чавес получил разрыв крестообразной связки правого колена на тренировке сборной Мексики на Золотом кубке Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). По данным ESPN Mexico, игрок вернется в строй в феврале 2026 года.
«Полузащитнику провели пластику крестообразной связки правого колена после повреждения, которое он получил на тренировке сборной Мексики. Желаем Луису терпения и сил во время восстановления и ждем в команде», — отмечается в заявлении клуба.
Чавесу 29 лет. Он стал игроком «Динамо» в августе 2023 года. В его активе три гола в 27 матчах сезона-2024/25.