Футболист «Динамо» Чавес успешно перенес операцию на колене

В конце июня Чавес получил разрыв крестообразной связки правого колена на тренировке сборной Мексики на Золотом кубке Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). По данным ESPN Mexico, игрок вернется в строй в феврале 2026 года.