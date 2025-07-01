Новые подробности дела Писарского: ставки делал его друг, а «Сочи» могут присудить техническое поражение

В случае доказательства факта манипуляции результатом дело рассматривается как договорной матч — то есть встреча, где одна или несколько сторон умышленно влияют на счет на табло ради получения выгоды. За это в дисциплинарном регламенте РФС предусмотрены строгие санкции: штрафы до 10 миллионов рублей, дисквалификация от 1 до 2 лет и запрет заниматься футболом от 3 лет до пожизненного срока для игроков. Для клуба возможны штрафы до 50 миллионов рублей, снятие до 15 очков, лишение наград или исключение из соревнований.