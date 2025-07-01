Новые подробности дела Писарского: ставки делал его друг, а «Сочи» могут присудить техническое поражение

В расследовании возможного участия Владимира Писарского в ставках на матч с «Пари НН» появились новые подробности. Как выяснилось, ставки оформлял его друг детства, а не сам футболист. Появились данные полиграфа, но под вопросом теперь судьба «Сочи» в РПЛ.
Кто делал ставки
Как сообщает «РБ Спорт», в день первого стыкового матча за право участия в РПЛ между «Сочи» и «Пари НН» (1:2) Писарский перевел другу детства 4 миллиона рублей. По словам спортсмена, он хотел в последний раз помочь товарищу, который неоднократно ранее оказывался в долгах.
На 38-й минуте встречи нападающий получил прямую красную карточку после вмешательства ВАР. Позднее выяснилось, что его друг сделал более десяти ставок на эту игру, включая прогнозы на проход «Пари НН» по сумме двух матчей, часть из которых оказались проигранными. При этом на удаление Писарского, по информации того же «РБ-Спорт», ставок не было.
Как утверждает Владимир, он не имеет отношения к этим ставкам, не вступал в сговор со своим другом и не предпринимал никаких осознанных действий, направленных на манипулирование результатом матча.
Букмекер отказался рассчитывать ставки друга и не выплатил выигрыш, начав служебное расследование и заблокировав его аккаунт. При этом мужчина настаивал на выдаче полной суммы, утверждая, что делал ставки честно и часть из них проиграл. По всей видимости, компания узнала о денежном переводе Писарского и передала эту информацию в «Сочи». В результате департамент защиты игры инициировал расследование, а затем информация была направлена в Российский футбольный союз для дальнейшего разбирательства.
Сам футболист отрицает любые противоправные действия и даже предоставил результаты независимого полиграфа, подтверждающие, что он не участвовал в сговоре и не пытался манипулировать результатами матча. По словам его юриста Антона Смирнова, вины Владимира в данной ситуации нет.
«Его надуманно обвиняют, и мы будем защищать свою позицию в комитете РФС по этике», — написал адвокат в своем Telegram-канале.
Представитель футболиста также подчеркнул готовность идти до конца в данном вопросе и обжаловать любое негативное решение в отношении Писарского в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Расследование и закулисные игры
Как сообщает «РБ-Спорт», 16 июня Писарского вызвали в РФС для дачи показаний, а уже на следующий день запросили подробную информацию у букмекерской компании. Ответ с данными игрока и его друга поступил в тот же день.
Официальный приказ о начале служебного расследования Департаментом защиты игры был издан лишь 18 июня, а вся проверка по делу заняла всего четыре дня. В ходе расследования футболист согласился пройти полиграф, однако, согласно информации «РБ-Спорт», показания на детекторе лжи не были проверены департаментом, а заключение, представленное стороной Писарского, проигнорировали. Также изначально слушание было назначено на 27 июня, но рассмотрение перенесли на 3 июля.
Еще один важный вопрос в этом деле: почему публично история всплыла только 30 июня? Именно в этот день «Сочи» должен был принять решение о выкупе Писарского у «Крыльев Советов» и подписании с ним нового двухлетнего контракта. В противном случае 1 июля игрок вернется в расположение «Крыльев Советов». Как все разрешится, узнаем уже завтра.
Какие грозят наказания
Сейчас важно понять, какие именно пункты регламента РФС могут быть нарушены футболистом. Скорее всего, дело касается статей о запрете на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх" и об оказании прямого или косвенного воздействия с целью манипулирования результатом матча. Согласно им, участникам футбола запрещено делать ставки на матчи и пытаться влиять на их исход в своих интересах или в интересах третьих лиц.
В случае доказательства факта манипуляции результатом дело рассматривается как договорной матч — то есть встреча, где одна или несколько сторон умышленно влияют на счет на табло ради получения выгоды. За это в дисциплинарном регламенте РФС предусмотрены строгие санкции: штрафы до 10 миллионов рублей, дисквалификация от 1 до 2 лет и запрет заниматься футболом от 3 лет до пожизненного срока для игроков. Для клуба возможны штрафы до 50 миллионов рублей, снятие до 15 очков, лишение наград или исключение из соревнований.
Если вина Писарского будет подтверждена, первый стыковой матч между «Сочи» и «Пари НН» могут признать договорным. В таком случае результат аннулируют, а краснодарскому клубу засчитают техническое поражение со счетом 0:3. Таким образом, победителями в стыках станут нижегородцы.