Все трансферы РПЛ с открытия трансферного окна. Какие сделки за 10 дней вы упустили?

«Я уже был в “Динамо”, лет восемь назад, — рассказал Максим после своего трансфера. — Судьба такая, что я сюда вернулся с новыми силами. Буду помогать своему новому клубу. Насколько повлияло то, что Валерий Карпин стал главным тренером команды? Конечно, это для меня большой плюс, что не нужно долго адаптироваться и перестраиваться. Знаю все его требования, давно с ним работаю, хочу побороться за высокие места. Личных целей себе никаких не ставлю, буду делать всё для команды: выкладываться на максимум в каждой игре и отдавать все силы».