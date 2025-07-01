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Воспитанник футбольного ЦСКА умер в 27 лет

Георгий Кодзаев, который работал скаутом в селекционном отделе ЦСКА, скончался после длительной болезни.

Источник: Соцсети

Воспитанник академии ЦСКА Георгий Кодзаев скончался в возрасте 27 лет после длительной болезни. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

«Руководство и коллектив ПФК ЦСКА выражают свои искренние соболезнования родным и близким Гоши», — говорится в сообщении.

Кодзаев работал скаутом в селекционном отделе клуба. «Он был добрым, честным человеком, который всегда был готов прийти на помощь, отличным профессионалом и верным товарищем», — отметили в ЦСКА.

ЦСКА завершил прошлый сезон на третьем месте в РПЛ. Кроме того, армейцы завоевали Кубок России.

Кодзаев выступал за владикавказский «Спартак», московский «Арарат» и ереванский «Эребуни». В 2021 году он завершил карьеру.