Воспитанник футбольного ЦСКА умер в 27 лет

Воспитанник академии ЦСКА Георгий Кодзаев скончался в возрасте 27 лет после длительной болезни. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
«Руководство и коллектив ПФК ЦСКА выражают свои искренние соболезнования родным и близким Гоши», — говорится в сообщении.
Кодзаев работал скаутом в селекционном отделе клуба. «Он был добрым, честным человеком, который всегда был готов прийти на помощь, отличным профессионалом и верным товарищем», — отметили в ЦСКА.
ЦСКА завершил прошлый сезон на третьем месте в РПЛ. Кроме того, армейцы завоевали Кубок России.
Кодзаев выступал за владикавказский «Спартак», московский «Арарат» и ереванский «Эребуни». В 2021 году он завершил карьеру.