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Общее собрание РПЛ избрало состав правления

РПЛ выбрала состав правления на следующий год.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Общее собрание футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) избрало состав правления организации, сообщается в Telegram-канале РПЛ.

Выборы прошли во вторник, полномочия его членов рассчитаны на один год.

В состав правления вошли президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, заместитель генерального директора, исполнительный директор петербургского «Зенита» Максим Погорелов, генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров, спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев и генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Правление РПЛ — коллегиальный орган для регулирования оперативной деятельности лиги и подготовки предложений общему собранию.