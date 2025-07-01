Гендиректор «Спартака» Малышев прокомментировал подписание Антона Заболотного

Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах чемпионата России в составе «Химок». Ранее Заболотный выступал за «Зенит», ПФК ЦСКА и ряд других российских клубов.