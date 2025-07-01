Гендиректор ЦСКА Бабаев: уход Николича — шок, но не предательство

— Ни в коем случае. Мы благодарны Марко за прошлый сезон. Обидно, что так уходит главный тренер после успешного сезона и после построения планов на будущее. Мы не можем не услышать того, что сказал он. Можно спорить, насколько это достаточно или недостаточная причина. Если человек в качестве основной причины называет семью, нельзя осуждать. Но есть чувство обиды, что так случилось, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.