Глава РПЛ Алаев рассказал, какие сценарии могут быть вокруг ситуации с «Торпедо»

«Негативный сценарий — если решение КДК будет принято уже по ходу сезона. Это самый негативный сценарий, который мы рассматриваем. Можно заменить участника на основании решения КДК. Первый сценарий — нет оснований для серьезных наказаний. Второй — замена участника. Третий — на разбирательство уйдет время, и тогда придётся снять участника. В КДК работают здравые люди, которые понимают, что им надо принять быстро решение по “Торпедо”. Вопрос о расширении до 18 команд сейчас неактуален. Вообще», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.