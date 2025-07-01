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«Это было очень неожиданно». Заболотный — о переходе в «Спартак»

«Новичок “Спартака”, нападающий Антон Заболотный, в интервью клубной пресс-службе поделился своими впечатлениями от перехода в московский клуб, рассказал о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче и своей роли в команде.

Источник: spartak.com

— Расскажи о своих первых впечатлениях в статусе спартаковца.

— Рад, что наконец-то все состоялось, очень приятные эмоции. Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя.

— Как отреагировал, когда появилась возможность перейти в «Спартак»?

— Это было очень неожиданно. Чувствовалось напряжение, но приятное. Понятно, что мой переход в «Спартак» — резонансная история, но это здорово мотивирует. Для меня оказаться в «Спартаке» — это шаг вперед, новый этап в карьере.

— Какое впечатление произвел на тебя Деян Станкович при первом разговоре?

— Он сказал: «Чао, strong man!» Харизматичный тренер, очень уверен в себе, четко высказывает свою позицию и видение игры. Поэтому впечатление как о тренере, так и о человеке отличное. Будет приятно с ним работать.

— Как прошла первая встреча с командой?

— Классные эмоции. Понятно, что ребятам немного странно видеть меня в форме «Спартака», но я уверен, что через пару тренировок все к этому привыкнут. На самом деле очень круто встретили, мне здесь уютно.

— Как при переговорах тебе объясняли твою будущую роль в команде?

— Как опытный игрок я должен быть лидером в раздевалке, стараться подбадривать молодых игроков своим примером, вести команду вперед и заряжать партнеров позитивной энергией.