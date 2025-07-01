Мурад Мусаев ответил, готов ли «Краснодар» отпустить Эдуарда Сперцяна

«Если поступит предложение, которое устроит и клуб, и Эдуарда, то он может уйти. Но я бы всё же хотел, чтобы лидеры остались. Тем более что Сперцян — не только капитан команды, он — легенда “Краснодара”, человек, которого очень любят в городе. Во время отпуска мы разговаривали с ним о следующем сезоне. И я сказал ему: “Как бы твоя жизнь ни сложилась, у тебя будет отличная карьера, отличное будущее. У тебя есть два хороших варианта: уехать за границу или остаться дома”. Но, конечно, мы все хотим, чтобы Эдуард Сперцян продолжил писать историю родного клуба», — приводит слова Мусаева «Комсомольская правда — Краснодар».