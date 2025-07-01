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Мурад Мусаев ответил, готов ли «Краснодар» отпустить Эдуарда Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, готов ли клуб отпустить полузащитника и капитана команды Эдуарда Сперцяна.

Источник: Чемпионат.com

Мусаев сообщил, что хотел бы сохранить лидеров команды. Напомним, «Краснодар» стал чемпионом России по итогам прошлого сезона, обыграв в матче последнего тура «Динамо» (3:0).

«Если поступит предложение, которое устроит и клуб, и Эдуарда, то он может уйти. Но я бы всё же хотел, чтобы лидеры остались. Тем более что Сперцян — не только капитан команды, он — легенда “Краснодара”, человек, которого очень любят в городе. Во время отпуска мы разговаривали с ним о следующем сезоне. И я сказал ему: “Как бы твоя жизнь ни сложилась, у тебя будет отличная карьера, отличное будущее. У тебя есть два хороших варианта: уехать за границу или остаться дома”. Но, конечно, мы все хотим, чтобы Эдуард Сперцян продолжил писать историю родного клуба», — приводит слова Мусаева «Комсомольская правда — Краснодар».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость армянского футболиста составляет € 25 млн.