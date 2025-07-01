В «Зените» назвали главных соперников в борьбе за чемпионство в новом сезоне: «Именно с ними будем конкурировать»

«Главными соперниками будут ЦСКА и “Динамо”. Игры с ними всегда были принципиальными, и я за ту часть сезона, что провел в “Зените” и успел сыграть с этими командами, понял, что самая принципиальная борьба именно в этих матчах. Поэтому мне кажется, что именно с ними мы будем конкурировать за чемпионство», — цитирует Энрике Metaratings.ru.
В сезоне-2024/25 «Зенит» впервые с 2018 года не смог стать чемпионом России, завоевав серебро. ЦСКА в прошлом розыгрыше РПЛ занял третье место, «Динамо» замкнуло топ-5.