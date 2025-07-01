Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.60
П2
4.40
Футбол. Зарубежный
02.07
Боруссия Д
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.77
П2
4.50
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
0
:
Флуминенсе
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2

В «Зените» назвали главных соперников в борьбе за чемпионство в новом сезоне: «Именно с ними будем конкурировать»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике назвал ЦСКА и московское «Динамо» главными соперниками петербуржцев в борьбе за чемпионский титул в новом сезоне РПЛ.

Источник: fc-zenit.ru

«Главными соперниками будут ЦСКА и “Динамо”. Игры с ними всегда были принципиальными, и я за ту часть сезона, что провел в “Зените” и успел сыграть с этими командами, понял, что самая принципиальная борьба именно в этих матчах. Поэтому мне кажется, что именно с ними мы будем конкурировать за чемпионство», — цитирует Энрике Metaratings.ru.

В сезоне-2024/25 «Зенит» впервые с 2018 года не смог стать чемпионом России, завоевав серебро. ЦСКА в прошлом розыгрыше РПЛ занял третье место, «Динамо» замкнуло топ-5.