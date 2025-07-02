Мусаев назвал цели «Краснодара» на сезон после чемпионства

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом российской Премьер-лиги.
— Недавно команда пополнилась новыми игроками. Теперь за «Краснодар» играют Густаво Сантос, Жубал, Виталий Стежко и Александр Корякин. Будут ли еще громкие трансферы?
— Громкие — вряд ли. Но, надеюсь, подпишем двух-трех игроков хорошего уровня, которые реально будут претендовать на место в составе. Нам нужен фланговый защитник, хотим укрепить центр поля, да и в группу атаки нужен человек.
— А какие задачи у клуба сейчас?
— В прошлом сезоне мы нацеливались на победу в каждом матче. Так будет и сейчас, поборемся за каждый трофей, — заявил Мусаев в интервью «КП на Кубани».
Новый сезон РПЛ «Краснодар» начнет гостевым матчем против «Пари НН»