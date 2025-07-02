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Мусаев назвал цели «Краснодара» на сезон после чемпионства

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о трансферных и турнирных целях «быков» на предстоящий сезон.

Источник: Sport24

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом российской Премьер-лиги.

— Недавно команда пополнилась новыми игроками. Теперь за «Краснодар» играют Густаво Сантос, Жубал, Виталий Стежко и Александр Корякин. Будут ли еще громкие трансферы?

— Громкие — вряд ли. Но, надеюсь, подпишем двух-трех игроков хорошего уровня, которые реально будут претендовать на место в составе. Нам нужен фланговый защитник, хотим укрепить центр поля, да и в группу атаки нужен человек.

— А какие задачи у клуба сейчас?

— В прошлом сезоне мы нацеливались на победу в каждом матче. Так будет и сейчас, поборемся за каждый трофей, — заявил Мусаев в интервью «КП на Кубани».

Новый сезон РПЛ «Краснодар» начнет гостевым матчем против «Пари НН» 18—21 июля.