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«Средний футболист — не для “Спартака”». Ловчев раскритиковал трансфер Заболотного

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о переходе форварда Антона Заболотного в московский «Спартак».

Источник: Чемпионат.com

«Это довольно средний футболист. Честно говоря, у нас в первенстве страны от силы наберёшь человек пять очень квалифицированных футболистов и по большому счёту звезд. Заболотный работоспособный, будет бороться. Но в “Спартаке”, который ассоциируется у болельщиков с разными поколениями, всё время были выдающиеся игроки. Притом, это были все российские футболисты. Сейчас, к большому сожалению, хорошие иностранцы приезжают сюда, засвечиваются и стараются на следующий год куда‑то уйти, а клубы стараются их продать. Это футболист не для “Спартака” по тому понятию, как играет “Спартак”. Красивый, результативный футбол, хорошие пасы. Заболотный этим особенно не отличается. Он будет выходить на замену, будет выходить основным, иногда будет забивать, но звездой в “Спартаке” не будет», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».