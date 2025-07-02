Запутанная сага с дорогущим новичком «Зенита». Жерсон отказался от миллионов ради России?

Ранее Globo сообщил, что представители «Аль-Насра» вступили в переговоры с Жерсоном после его отличной игры в матче группового этапа КЧМ с «Челси» (3:1). В этой ситуации есть вопросы и к руководству «Зенита». Петербургский клуб, кажется, неоправданно рисковал, не возражая против участия Жерсона в клубном чемпионате мира, где бразилец мог привлечь внимание другой команды яркой игрой. Что, собственно, и произошло — полузащитник стал одним из лучших во встречах с «Челси» и «Баварией». Вообще, Жерсон подписал новый контракт с «Фламенго» с указанными отступными ещё в апреле, поэтому у «Зенита» было три месяца, чтобы перевести деньги и закрыть вопрос с заменой для Клаудиньо или Вендела.