РФС больше нельзя тянуть с решением по «Торпедо» в РПЛ. Ситуация — сюрреалистическая

Ладно если бы всё это провернули быстро. Тогда вопросов нет — или их было бы сильно меньше. У клубов оставалось бы четыре-пять недель, чтобы всё осознать и смириться. Условному «Уралу» — зайти в РПЛ, а «Торпедо» — поразмышлять о собственном существовании. Но нет. О расследовании департамента защиты игры (самого загадочного органа РФС) мы узнали больше недели назад, однако до сих пор нет никаких результатов. Просто продолжается работа. Просто будто бы нет плана Б (правда, судя по количеству скандалов, это уже план В или даже Г). Но раскройте хотя бы процедуру! Хочется понимать, есть ли серьёзные основания для дисквалификации «Торпедо». И главное — нужно понимание, когда итоговое решение будет принято.