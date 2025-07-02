Кисляк возглавил рейтинг молодых полузащитников не из топ-5 лиг по отборам

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболист ЦСКА Матвей Кисляк возглавил рейтинг лучших полузащитников мира до 20 лет не из пяти лучших европейских чемпионатов по успешности отборов, сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES).
В рейтинге не учитывались футболисты из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
Кисляк лидирует в рейтинге с показателем в 82,6% успешных отборов. Далее расположились серб Ваня Драгоевич (79,5%) из «Партизана» и аргентинец Диего Медина (77,2) из «Лануса».
В минувшем сезоне 19-летний Кисляк принял участие в 33 играх ЦСКА в различных турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.