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Кисляк возглавил рейтинг молодых полузащитников не из топ-5 лиг по отборам

Кисляк возглавил рейтинг полузащитников до 20 лет не из топ-5 лиг по отборам.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболист ЦСКА Матвей Кисляк возглавил рейтинг лучших полузащитников мира до 20 лет не из пяти лучших европейских чемпионатов по успешности отборов, сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES).

В рейтинге не учитывались футболисты из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Кисляк лидирует в рейтинге с показателем в 82,6% успешных отборов. Далее расположились серб Ваня Драгоевич (79,5%) из «Партизана» и аргентинец Диего Медина (77,2) из «Лануса».

В минувшем сезоне 19-летний Кисляк принял участие в 33 играх ЦСКА в различных турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.