МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сергей Томаров вошел в тренерский штаб махачкалинского «Динамо», сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Томарову 43 года. Последним местом работы специалиста стал екатеринбургский «Урал», где он находился в тренерском штабе с июня 2024 года, а в январе 2025-го возглавил команду. В среду стало известно, что он оставил эту должность.
С 2010 года Томаров был членом тренерского штаба «Уфы». Он временно возглавлял команду трижды — в 2016, 2018 и 2022 году. Также он работал в воронежском «Факеле» и «Кубани».
В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева сохранило прописку в РПЛ, заняв 11 место (29 очков).