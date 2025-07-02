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Томаров вошел в тренерский штаб махачкалинского «Динамо»

Сергей Томаров вошел в тренерский штаб махачкалинского «Динамо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сергей Томаров вошел в тренерский штаб махачкалинского «Динамо», сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Томарову 43 года. Последним местом работы специалиста стал екатеринбургский «Урал», где он находился в тренерском штабе с июня 2024 года, а в январе 2025-го возглавил команду. В среду стало известно, что он оставил эту должность.

С 2010 года Томаров был членом тренерского штаба «Уфы». Он временно возглавлял команду трижды — в 2016, 2018 и 2022 году. Также он работал в воронежском «Факеле» и «Кубани».

В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева сохранило прописку в РПЛ, заняв 11 место (29 очков).