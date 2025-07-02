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Арсен Адамов высказался после возвращения в «Зенит»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался после возвращения в санкт-петербургский клуб.

Источник: Чемпионат.com

Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался после возвращения в санкт-петербургский клуб. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за грозненский «Ахмат».

— Чувствую себя хорошо, ощущения самые приятные. Две недели у нас был отпуск, самый маленький в карьере. Успел отдохнуть, успел соскучиться. Вот уже третий день занимаемся, тренируемся. Всё хорошо.

— Многие говорят, как раз после короткого отпуска легче набирать форму. Как у вас это происходит?

— Да, конечно. Летние сборы проходят легче, чем зимние, потому что пауза маленькая. Тем более после сборной мы отдыхали только 13 дней, по-моему. И тренировки даются легче, чем зимой, — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».