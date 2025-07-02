Александр Шикунов: удивлён, почему Юрана никто не взял в России

Юрану надо было работать, ведь он сделал паузу. Он хороший, талантливый и серьёзный тренер, но я удивлён, почему его в России никто не взял. Юран поехал работать в Турцию, чтобы быть в тонусе«, — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.