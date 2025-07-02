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Александр Шикунов: удивлён, почему Юрана никто не взял в России

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера турецкого «Серик Беледиеспор», который выступает во втором дивизионе страны.

Источник: Чемпионат.com

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера турецкого «Серик Беледиеспор», который выступает во втором дивизионе страны.

«Я даже не пойму, куда пошёл Юран. Что это за команда? Турецкий клуб Туфана Садыгова? Мы полгода уже обсуждали “Химки”, хватит туфановских клубов! Мы на себе уже это прочувствовали.

Юрану надо было работать, ведь он сделал паузу. Он хороший, талантливый и серьёзный тренер, но я удивлён, почему его в России никто не взял. Юран поехал работать в Турцию, чтобы быть в тонусе«, — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.