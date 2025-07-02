«Игроки давали в долг друг другу деньги». Франк Артига — о финансовой ситуации в «Химках»

— Не только я, игроки также давали в долг друг другу деньги. Это было очень тяжело, но в то же время сплотило нас всех. Главное, чтобы это не повторилось, чтобы было найдено решение для возврата части долгов, — приводит слова Артиги «Матч ТВ».