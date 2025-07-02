Максим Сидоров назвал основные факторы, определившие переход из «Оренбурга» в «Ахмат»

— Мне хотелось попробовать что-то новое, выйти из зоны комфорта. В «Оренбурге» мне не хватало конкуренции на моей позиции на поле, а в «Ахмате» она бешеная. Конкуренция позволяет футболисту расти. И это ещё новый для меня город, клуб с большими задачами, — приводит слова Сидорова официальный сайт «Ахмата».