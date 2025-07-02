Кордоба — лучший, топ-сделка «Зенита» и скандал в «Сочи». Главное в РПЛ за неделю

«Я хочу поблагодарить вас за потрясающий год, который мы провели вместе. Это был отличный год, мы выиграли Кубок России, закончили сезон очень хорошо. Спасибо, что помогли мне влиться в команду, освоиться в Москве, в России. Для меня это был отличный год. Сейчас наши пути расходятся. Я хочу поблагодарить вас, сказать спасибо за всё! Уверен, что скоро мы увидимся снова, я вернусь сюда. Желаю своим одноклубникам всего наилучшего. Увидимся очень скоро на стадионе. До встречи», — сказал Пьянич в прощальном видео.