Кордоба — лучший, топ-сделка «Зенита» и скандал в «Сочи». Главное в РПЛ за неделю

Сезон РПЛ-2025/2026 всё ближе. Он стартует уже 18 июля! Команды активно готовятся к началу чемпионата. Трансферы, товарищеские матчи, перестановки в руководстве и очередной скандал — интересных событий много. Рассказываем о главных историях прошедшей недели.
Лучшие игроки сезона получили награды
27 июня в Москве состоялась премия Winline Герои РПЛ. На ней награды получили лучшие футболисты и тренер сезона-2024/2025. Вот как выглядит полный список победителей:
- игрок сезона: Джон Кордоба («Краснодар»);
- вратарь сезона: Станислав Агкацев («Краснодар»);
- защитник сезона: Мойзес (ЦСКА);
- полузащитник сезона: Эдуард Сперцян («Краснодар»);
- нападающий сезона: Джон Кордоба («Краснодар»);
- тренер сезона: Мурад Мусаев («Краснодар»);
- гол сезона: Джон Кордоба («Крылья Советов» — «Краснодар»);
- ассист сезона: Иван Сергеев («Краснодар» — «Крылья Советов»);
- лучший молодой игрок сезона: Алексей Батраков («Локомотив»);
- самый медийный футболист: Фёдор Смолов («Краснодар»).
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) также утвердило список 33 лучших футболистов сезона-2024/2025.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Латышонок («Зенит»).
Правые защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Илья Самошников («Локомотив»), Милан Гаич (ЦСКА).
Правые центральные защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Нино («Зенит»).
Левые центральные защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»).
Левые защитники: Мойзес (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Лукас Оласа («Краснодар»).
Правые полузащитники: Ярослав Гладышев («Динамо»), Луис Энрике («Зенит»), Жоау Батчи («Краснодар»).
Правые центральные полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»).
Левые центральные полузащитники: Алексей Батраков, («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Данил Глебов («Динамо»).
Левые полузащитники: Маркиньос («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»), Бителло («Динамо»).
Правые нападающие: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Лусиано Гонду («Зенит»).
Левые нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»), Манфред Угальде («Спартак»).
Карпин дебютировал в «Динамо» с победы над 2DROTS
Московское «Динамо» провело первый матч под руководством Валерия Карпина. Команда разгромила медиаклуб 2DROTS (3:0) на турнире Media x Pro Cup 2025. Иронично, что Карпин не раз пренебрежительно высказывался о медийном футболе. Например, называл его лигой соседского дома. А теперь дебютировал в новом клубе в игре с медиатопом.
30 июня «Динамо» также сыграло на Братском кубке с сербским ОФК. И москвичи на своём поле снова одержали разгромную победу — 4:0. В пятницу, 4 июля, команда Валерия Карпина сразится с белградским «Партизаном».
Ещё два сюжета связаны с легионерами «Динамо». Полузащитник Хорхе Карраскаль будет оштрафован на месячную зарплату из-за неприезда на сборы команды к 16 июня, сообщает телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, колумбиец выплатит примерно 10 млн рублей. Карраскаль мог быть оштрафован ещё на 10 млн, если бы прибыл в расположение клуба в начале июля. Ранее СМИ сообщали о переговорах «Динамо» с «Фламенго» по трансферу Хорхе, однако пока что сделка не согласована.
А Луис Чавес получил травму крестообразной связки в расположении сборной Мексики. «Луис Чавес покинул тренировку в среду, 25 июня, из-за травмы правого колена. Игрок прошёл магнитно-резонансную томографию, которая подтвердила разрыв правой передней крестообразной связки. Мы желаем Луису Чавесу скорейшего и успешного выздоровления», — говорится в сообщении «Динамо». Теперь полузащитник пропустит минимум шесть месяцев.
ЦСКА разобрался с «Амкалом» и попрощался с четырьмя игроками
ЦСКА также сыграл с другим медиафутбольным топ-клубом — «Амкалом». Команда Фабио Челестини забила четыре безответных мяча. Хороший дебют для швейцарца в России!
Параллельно москвичи ведут работу над составом. Клуб сообщил о продлении контракта с защитником Миланом Гаичем до конца сезона-2026/2027. Также ЦСКА расстался сразу с четырьмя футболистами. И если потери вратарей Владимира Шайхутдинова и Данилы Бокова не так существенны, то уход полузащитников Миралема Пьянича и Рифата Жемалетдинова — важная новость.
«Я хочу поблагодарить вас за потрясающий год, который мы провели вместе. Это был отличный год, мы выиграли Кубок России, закончили сезон очень хорошо. Спасибо, что помогли мне влиться в команду, освоиться в Москве, в России. Для меня это был отличный год. Сейчас наши пути расходятся. Я хочу поблагодарить вас, сказать спасибо за всё! Уверен, что скоро мы увидимся снова, я вернусь сюда. Желаю своим одноклубникам всего наилучшего. Увидимся очень скоро на стадионе. До встречи», — сказал Пьянич в прощальном видео.
«Зенит» сыграл с «Црвеной Звездой» и ждёт в Санкт-Петербурге клуб из Швейцарии
«Зенит» и сербская «Црвена Звезда» провели товарищеский матч в Сочи. Команда Сергея Семака одержала разгромную победу со счётом 3:0. Дубль оформил вингер Луис Энрике, ещё один мяч забил форвард Лусиано Гонду. Впереди у петербуржцев сразу три контрольные встречи: «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» (3 июля), «Балтикой» (6 июля) и «Сьоном» (9 июля). Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) однозначно рекомендовала клубу не ехать в Россию. Однако президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил, что команда всё равно приедет в Санкт-Петербург.
Также «Зенит» продолжает активную работу на трансферном рынке. Председатель правления петербуржцев Александр Медведев сообщил о завершении переговоров с «Аргентинос Хуниорс» по переходу левого защитника Романа Веги. Также в силу, несмотря на слухи об «Аль-Насре», вступает контракт полузащитника Жерсона, который переходит из «Фламенго» за € 25 млн.
Петербуржцы также планировали забрать форварда «Ромы» Тэмми Абрахама. Однако тот отклонил предложение «Зенита», поскольку хочет выступать в одной из топ-5 лиг Европы, сообщил журналист Николо Скира. Тем забавнее, что в итоге Абрахам едет в Турцию. Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Тэмми переходит в «Бешикташ».
«Спартак» попрощался с Абеной и обыграл «Торпедо»
Команда Деяна Станковича в первом товарищеском матче на сборах обыграла «Торпедо» на своей базе в Тарасовке (3:1). Следующая встреча москвичей состоится 6 июля с «Крыльями Советов».
«Спартак» официально объявил об уходе центрального защитника Миэнти Абены. «Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона. Благодарим Миэнти за время, проведённое в “Спартаке”, и желаем успехов в новом клубе», — говорится в заявлении пресс-службы клуба. Новой командой суринамца стал турецкий «Газиантеп».
Также москвичи, вероятно, снова отправят Антона Зиньковского в аренду. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 29-летний полузащитник отправится в «Сочи» до лета 2026 года.
А ещё «Спартак» планировал купить полузащитника «Марселя» и сборной Марокко Аззедина Унаи. Однако игрок отклонил предложение москвичей. Французское издание L'Equipe в своём материале отметило: Унаи чётко дал понять «Марселю», что его не интересует вариант со «Спартаком». Но французский клуб давит на игрока, чтобы сделка состоялась, поскольку предложение «Спартака» достигает € 12 млн.
«Краснодар» и махачкалинское «Динамо» устроили ММА на поле
В товарищеском матче «Краснодара» и «Динамо» Махачкала произошла массовая потасовка. На 39-й минуте футболисты и сотрудники обоих клубов рванули друг к другу. На поле началась толкучка, некоторые игроки пытались ударить оппонента. По красной заработали сразу пятеро: Жоау Батчи и Кевин Ленини — у краснодарцев, Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков — у махачкалинцев.
«Локо» добился снятия трансферного бана. И упустил Веру
«Локомотив» отправил € 65 тыс. в качестве уплаты долга «Мариуполю» за воспитание футболиста Марка Мампасси, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. И в понедельник, 30 июня, пресс-служба москвичей объявила, что ФИФА сняла с клуба временный бан на регистрацию новых футболистов. История разрешилась быстро и успешно.
Но есть и плохие новости для «Локо». Как стало известно «Чемпионату», один из клубов Саудовской Аравии перебил предложение москвичей аргентинскому полузащитнику Лукасу Вере по зарплате в 2,5 раза. По плану аргентинец должен был 27 июня прилететь в Москву и пройти медосмотр в течение двух дней, после чего подписать контракт с зарплатой 5 млн рублей в месяц. Однако теперь игрок переезжает в Саудовскую Аравию.
Зато «Локомотив» приобрёл белорусского вингера Александра Французова. 21-летний футболист заключил контракт до 2028 года. Впрочем, на ближайшие полгода Александр вернётся в «Арсенал» на правах аренды.
А легенда москвичей Дмитрий Лоськов ушёл на повышение. Ранее он входил в тренерский штаб. Теперь же Лоськов занял должность советника генерального директора по спортивным вопросам. Как отметили в «Локо», ему предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды.
Даку остаётся в Казани
Мирлинд Даку в июне находился в шаге от трансфера в «Зенит». Но клуб и игрок не договорились по условиям контракта. Зато «Рубин» заключил улучшенное соглашение с албанским форвардом. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, казанцы продлили контракт с Даку до лета 2028 года. Теперь зарплата 27-летнего футболиста составляет € 3 млн в год. Топ-сделка для Мирлинда?
Изменения в составе «Крыльев»
Самарские «Крылья Советов» объявили об уходе важного футболиста — 29-летнего крайнего защитника Гленна Бейла. Нидерландец выступал за клуб с 2021 года и за это время провёл 108 матчей. Также «Крылья» объявили, что голкипер Иван Ломаев покидает команду. 26-летний игрок выступал за самарцев с 2020 года.
Но есть у «Крыльев» и пополнение. Самарцы объявили о прибытии в расположение команды нападающего «Локомотива» Вадима Ракова. 20-летний игрок перешёл в «Крылья» на правах бесплатной аренды до конца сезона-2025/2026 без права выкупа. Зарплату Ракова в 1,5 млн рублей в месяц будут платить самарцы.
Писарский угодил в скандал со ставками
В «Сочи» появился новый спортивный директор: клуб назначил Игоря Кудряшова. До перехода к южанам он возглавлял отдел селекции департамента развития молодёжного футбола московского «Локомотива». С 2019 по 2023 год Кудряшов работал в «Пари НН» на посту заместителя генерального директора, отвечая за трансферную политику и развитие молодёжного футбола. Кудряшов начинал свой профессиональный путь в Томске, где с 2005 по 2018 год был спортивным директором «Томи».
Но главная новость, связанная с «Сочи», — ставочный скандал с Владимиром Писарским. Metaratings сообщил, что форвард сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля. Речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2). При счёте 1:0 в пользу своей команды Писарский совершил опрометчивый и грубый фол в центре поля. Владимир получил прямую красную карточку на 35-й минуте игры, после чего его команда проиграла. Букмекеры дали сигнал в РФС, что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на матч с «Пари НН». КДК рассмотрит данный вопрос на ближайшем заседании (3 июля).
В случае если вина Писарского будет доказана, форварду «Сочи» грозит длительная (и даже пожизненная) дисквалификация. Однако Sport Baza сообщила, что Владимир прошёл полиграф после обвинений в игре на ставках и в манипулировании результатом матча. Тот показал, что форвард «Сочи» не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. Следим за историей.
«Торпедо» заменило обвиняемого в коррупции гендиректора
Суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Поэтому москвичи назначили нового руководителя. Гендиректором «Торпедо» стал Сергей Синяев. Ранее он занимал руководящие должности в «Астрахани» и «Волгаре» Астрахань (2017−2022), а также управлял спортивными объектами СК «Торпедо» (2023−2025).
«Балтика» активно готовится к РПЛ
Калининградцы вернулись в элиту спустя год в Первой лиге. И «Балтика» вносит глобальные изменения в состав. Клуб объявил об уходе Виталия Лисаковича, Дениса Терентьева, Евгения Чернова и Олега Исаенко. Первые двое ушли из команды по истечении контрактов. Чернов и Исаенко — в связи с окончанием договора аренды.
А новичком «Балтики» стал защитник Александр Филин. 29-летний футболист подписал контракт на три года и взял 39-й номер. Ранее Филин выступал за «Химки», которые по итогам сезона-2024/2025 прекратили существование.
Ещё один игрок «Зенита» перебрался в «Ростов»
Южане продолжают активную трансферную кампанию. И снова забирают юного футболиста из системы «Зенита». На этот раз в Ростов-на-Дону переехал левый защитник Александр Тарасов. 19-летний футболист подписал контракт на пять лет. Ранее «Ростов» заключил соглашение с экс-защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым и забрал форварда «Локомотива» Тимура Сулейманова.
«Акрон» сохранил капитана
«Акрон» объявил о продлении контракта с 31-летним защитником и капитаном команды Константином Савичевым. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2027 года. Савичев выступает за тольяттинцев в 2021-го. Вместе с клубом он вышел из Первой лиги в РПЛ. Константин — один из рекордсменов «Акрона» по количеству проведённых матчей (третье место после Сергея Волкова и Ивана Чудина). Савичев принял участие в 135 встречах, в которых отметился 11 голами и 21 результативной передачей.
Никита Паглазов