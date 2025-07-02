Что делать с «Торпедо»? У РФС нет решения, которое устроит всех. Мнение Алланазарова

И все-таки если смотреть на всю эту дурно пахнущую историю чуть шире, то есть неуловимое и едва проскальзывающее, но почему-то очень знакомое чувство того, что кто-то из больших людей в бизнесе решает свои дела, а «Торпедо» использует как самый медийный актив, через который можно «достать» его владельца. Перечислять же бизнесменов, тративших деньги на футбол, которые в итоге потеряли свои компании, я не буду — вы их и так прекрасно знаете. Ни на что не намекаю, но вот такое ощущение есть.