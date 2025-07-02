Что делать с «Торпедо»? У РФС нет решения, которое устроит всех. Мнение Алланазарова

В 2025 году российский футбол сотрясают громкие скандалы с абсолютно разными героями в главных ролях. Кастинг-директору этого реалити-шоу стоит выразить отдельное уважение. Потому что персонажи очень колоритные. Политики, бизнесмены, менеджеры, спортсмены — все образы подобраны идеально.
Одни подозревают судей в коррупции. Другие своей «грамотной» деятельностью убивают очередной клуб. Третьи ловят футболистов на ставках, четвертые не могут утвердить состав участников чемпионата за три недели до старта, пятые обвиняют лигу в нечестной жеребьевке Кубка — и все это на фоне колоссальных государственных и частных средств, которые выделяются на привоз игроков ценой 30 миллионов евро. Вот уж правда — наш футбол гуляет на все деньги, как в последний раз. И делает это с размахом.
Конечно, в списке вышеперечисленных историй особое место у определения участников РПЛ на сезон, который вот-вот стартует. Ситуация с «Торпедо» на текущий момент самая приоритетная и сложная. Не завидую чиновникам, которым предстоит принять неимоверно сложное решение. Недовольных любым исходом будет много.
Что мы имеем: частный (это важно!) футбольный клуб «Торпедо», который за последнее время вроде бы нащупал почву под ногами и стал вытаскивать себя из болота, где оказался по вине прошлых горе-руководителей и «эффективных» менеджеров. Инвестор с опытом в футболе принял дела, без шума и пыли наладил внутренние управленческие процессы, сдвинул с мертвой точки строительство стадиона и без надрыва, но уверенно заявлял о целях команды.
Может, и не густо на фоне других московских грандов, но, учитывая плачевные дела «Торпедо» последних лет, это уже было очень даже неплохо. Леонид Соболев платит сам, делает то, что ему по карману (государственных денег в «Торпедо» нет, и на их внезапное появление в клубе не рассчитывали). Спросите у Евгения Гинера, Сергея Галицкого или Павла Морозова, что такое начальное становление клуба, сколько это стоит и кто за все решения несет ответственность.
Сейчас владелец «Торпедо» и генеральный директор Валерий Скородумов находятся под следствием. Оба стали фигурантами уголовного дела о попытках подкупа судьи, а клуб ожидает решения футбольных властей о том, в какой лиге он сыграет в новом сезоне. Но принять спортивное решение раньше, чем это сделает гражданский суд, невозможно. Да и просто абсурдно.
Что будет, если суд оправдает Соболева и Скородумова, а спортивные инстанции исключат «Торпедо» из состава участников РПЛ? Автозаводцы окажутся без вины виноватыми — представляете, какой поднимется скандал? И какую опасность для любого клуба РПЛ будет нести такой прецедент?
И еще один момент, на который хочу обратить особое внимание: люди, приближенные к «Торпедо», говорят, что Соболев не просто взял клуб в нагрузку к основному бизнесу, чтобы получить землю под строительство жилищных комплексов, — он действительно очень любит футбол, а строительство стадиона стало для него вообще делом чести.
На днях автозаводцы сообщили, что, вероятно, первые матчи на арене проведут уже в 2026 году. Поэтому вдвойне странно, что команда, которая в прошлом сезоне не собиралась в РПЛ (в руководстве не раз об этом заявляли по ходу чемпионата-2024/25), средь бела дня начала воздействовать на арбитров. Зачем? Чтобы выйти на год раньше открытия арены и от щедрости платить аренду «Лужникам» и «Химкам»?
Инсайдер Иван Карпов пишет, что РФС якобы угрожает «Торпедо» исключением из всех соревнований, если руководство клуба попытается оспорить их решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Вынуждая, таким образом, согласиться с любым вердиктом, который вынесут на Народной улице.
Я в это не верю. Думаю, в РФС не станут использовать метод откровенного шантажа, а решат вопрос более деликатно.
И все-таки если смотреть на всю эту дурно пахнущую историю чуть шире, то есть неуловимое и едва проскальзывающее, но почему-то очень знакомое чувство того, что кто-то из больших людей в бизнесе решает свои дела, а «Торпедо» использует как самый медийный актив, через который можно «достать» его владельца. Перечислять же бизнесменов, тративших деньги на футбол, которые в итоге потеряли свои компании, я не буду — вы их и так прекрасно знаете. Ни на что не намекаю, но вот такое ощущение есть.
К сожалению, на футболе в России практически невозможно заработать. Тем, кто взваливает на себя обязанность содержать клуб, приходится дорого за это платить. «Торпедо» и его болельщиков в этом плане жалко вдвойне. Частных футбольных команд у нас в принципе не много — и потерять еще одну очень бы не хотелось.
Отстранение от международных матчей можно было использовать в плюс, чтобы разобраться во внутренних проблемах. А мы вместо этого погрязли в скандалах, которые в последний месяц всплывают чуть ли не каждую неделю.
Максим Алланазаров