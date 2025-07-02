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«Зенит» отдал защитника в аренду «Черноморцу»

Новороссийский «Черноморец» объявил о переходе защитника «Зенита» Ильи Кирша на правах аренды до конца сезона.

Источник: dinamo-mx.ru

20-летний футболист в минувшем сезоне выступал в аренде за махачкалинское «Динамо», проведя 7 матчей в РПЛ и Кубке России.

«Черноморец» в сезоне-2024/25 финишировал на 3-м месте в Первой лиге, но не получил лицензию РФС для участия в РПЛ.