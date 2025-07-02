«Зенит» отдал защитника в аренду «Черноморцу»

20-летний футболист в минувшем сезоне выступал в аренде за махачкалинское «Динамо», проведя 7 матчей в РПЛ и Кубке России.
«Черноморец» в сезоне-2024/25 финишировал на 3-м месте в Первой лиге, но не получил лицензию РФС для участия в РПЛ.
Новороссийский «Черноморец» объявил о переходе защитника «Зенита» Ильи Кирша на правах аренды до конца сезона.
20-летний футболист в минувшем сезоне выступал в аренде за махачкалинское «Динамо», проведя 7 матчей в РПЛ и Кубке России.
«Черноморец» в сезоне-2024/25 финишировал на 3-м месте в Первой лиге, но не получил лицензию РФС для участия в РПЛ.