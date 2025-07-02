Агент Карраскаля назвал нереальным уход своего клиента из «Динамо»

«Переход Карраскаля в “Фламенго” — это нереально. Трансферное окно продолжается, но сегодня не существует ничего конкретного или близкого к осуществлению сделки», — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.