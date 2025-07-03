«Прошлый сезон надо вычеркнуть. У меня таких за всю карьеру не было». Интервью Сергея Карасева

— Видимо, не попал в колею, плюс психология, травмы, болезни. На самом деле, было много всего. Обычно в такие моменты важно принять пару-тройку хороших решений — и пойдет. У меня так происходило в сезоны, когда было много топовых матчей: ряд удачных решений, и все дальше получается само собой. Но люди об этом забывают и, в принципе, правильно делают. Важно, как ты работаешь сейчас, а не в прошлом. Тем более меня оценивают по самым высоким стандартам, потому что планка установлена, и ее надо держать.