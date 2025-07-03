«Прошлый сезон надо вычеркнуть. У меня таких за всю карьеру не было». Интервью Сергея Карасева

Один их самых известных арбитров России Сергей Карасев в интервью «СЭ» подвел итоги сезона, порассуждал о завершении карьеры и роботах-судьях.
«Было бы здорово отработать еще пару сезонов»
— Можете подвести итоги сезона?
— Скажу коротко: этот сезон мне не удался.
— В «СЭ» вышло интервью Сергея Степашина. Он сказал, что вы извинились за момент в начале сезона, когда не назначили пенальти в матче «Динамо» и «Краснодара».
— Я не с ним лично общался, хотя мы знакомы. Но публично уже приносил извинения. Да, это ошибка. И ее надо признать.
— Болельщики «Динамо» часто высказывают недовольство вашими действиями, плюс была критика от председателя совета директоров Дмитрия Гафина. Ваше отношение?
— Я ничего об этом не слышал, ничего не знаю. Какие-то игры не складываются просто потому, что так получается. В этом сезоне не складывались, до этого складывались. И так с каждым клубом, потому что я в премьер-лиге очень давно.
Рано или поздно во взаимоотношениях с любой командой что-то случается, арбитр заносится в категорию «неудачный». Можно даже не совершить ошибку, но начинаются разговоры: «А мы сыграли вничью, но могли выиграть…» Я работаю с 2008 года, уже 17 сезонов. Конечно, рано или поздно с каким-то клубом что-то не будет складываться. Когда мы говорим о таком большом сроке, это нормально.
«Хорошее решение судьи никто не вспоминает»
— Насколько долго планируете еще судить?
— Еще пару сезонов отработать было бы здорово. Сейчас это моя цель, а дальше посмотрим. Надо войти в этот сезон, а прошлый вычеркнуть из памяти. Он и правда был неудачным. У меня таких сезонов за всю карьеру не было.
— Как вы думаете, почему?
— Видимо, не попал в колею, плюс психология, травмы, болезни. На самом деле, было много всего. Обычно в такие моменты важно принять пару-тройку хороших решений — и пойдет. У меня так происходило в сезоны, когда было много топовых матчей: ряд удачных решений, и все дальше получается само собой. Но люди об этом забывают и, в принципе, правильно делают. Важно, как ты работаешь сейчас, а не в прошлом. Тем более меня оценивают по самым высоким стандартам, потому что планка установлена, и ее надо держать.
— В минувшем сезоне вы еще судили в Саудовской Аравии, в том числе матч с участием Криштиану Роналду.
— Да, слава богу, еще получается выезжать, пока мы в изоляции. Но я больше говорил про Россию, что люди оценивают меня по самой высокой шкале. Где-то чуть просел — сразу критика, и это тоже правильно. Поэтому постараюсь не допустить повторения, следующий сезон должен удаться. Пока есть здоровье, надо работать.
«Роботы не заменят судей»
— Нейросети активно развиваются, идут разговоры о том, что они могут заменить арбитров. Верите ли вы в это?
— Я просто не понимаю, как можно управлять футболистами с помощью искусственного интеллекта. Как это? Эмоции футболистов надо успокаивать. Судья же не просто фиксирует, а еще и управляет игрой. Где-то желтую карточку нужно показать, чтобы погасить страсти. Это целый процесс. Я не знаю, как с этим может справиться робот.
Хотя несколько лет назад мы еще думали: а как будем работать с ВАР? Казалось, что все далеко. А потом бах-бах — и все. И теперь мы уже привыкли работать с ним. Поэтому не знаю, как это может выглядеть с ИИ, но я думаю, уже к тому времени точно закончу. Буду просто смотреть футбол на даче в кресле-качалке. Хотя с роботами-судьями это уже будет не футбол.
— По поводу ВАР — от многих футболистов слышим, что эта система убивает игру.
— У меня встречный вопрос. Лучше много времени и правильное решение или мало времени и неправильное решение? Мы должны от этого отталкиваться. К сожалению, совместить иногда не получается. На это есть много причин: все люди разные, судьи тоже, футбольное образование отличается. Кто-то играл, кто-то меньше играл. Плюс нужно понимание футбола. Учтите и эмоционально-психологическое состояние, когда ты сидишь в кабинке и понимаешь, что надо все делать быстро, а этот повтор плохой, на втором ничего не понятно, время идет… Все стремятся к совершенству, но я думаю, надо отталкиваться от того, чтобы было принято правильное решение.
— В суперфинале Кубка России был показательный эпизод, когда момент с незасчитанным голом в ворота Ятимова смотрели 7 минут.
— Вы назвали суперфинал. Но это матч, в котором решается судьба трофея. Ответственность во время таких игр зашкаливает, мощное давление на судей, которые и на поле, и ВАР. Особенно на ВАР. На поле еще могут понять, когда ты что-то пропустил в суматохе, а если на повторе не увидел… Поэтому давление, ответственность. На одной чаше весов высказывания пары человек в прессе в духе «надо было побыстрее разобраться в эпизоде», а на другой — карьера судей, которые в ВАР-центре. Может быть, они один раз поторопятся и больше не будут работать вообще.
Микеле Антонов