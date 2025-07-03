ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России до лета 2026 года

Чтобы использовать это право, они должны уведомить свой клуб в письменном виде до 1 августа 2025 года. Этот крайний срок гарантирует, что такие решения принимаются своевременно и прозрачным образом, помогая предотвратить неправильное их использование и обеспечить юридическую ясность для всех сторон.