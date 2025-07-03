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ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России до лета 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила на официальном сайте, что продлила разрешение для иностранных футболистов и тренеров в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами. Теперь срок действия правила продлён до 30 июня 2026 года.

Источник: Чемпионат.com

ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать соглашения с российскими и украинскими клубами летом 2022 года.

"Ввиду продолжающегося конфликта на Украине бюро совета ФИФА сегодня решило продлить срок действия приложения 7 правил о статусе и перехода игроков до 30 июня 2026 года.

Это расширение обеспечивает постоянную регулирующую поддержку игроков, тренеров и клубов, затронутых конфликтом, и отражает постоянную приверженность ФИФА защищать стабильность и целостность футбольной системы в исключительных обстоятельствах.

Решение следует за обширными консультациями и конструктивным диалогом с заинтересованными сторонами футбола, включая ассоциации членов ФИФА, лиги, клубы и представителей игроков.

В соответствии с расширенными положениями иностранные игроки и тренеры сохранят право в одностороннем порядке приостанавливать свои трудовые контракты с клубами, связанными с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) или с Российским футбольным союзом (РФС), до 30 июня 2026 года.

Чтобы использовать это право, они должны уведомить свой клуб в письменном виде до 1 августа 2025 года. Этот крайний срок гарантирует, что такие решения принимаются своевременно и прозрачным образом, помогая предотвратить неправильное их использование и обеспечить юридическую ясность для всех сторон.

ФИФА будет продолжать внимательно следить за ситуацией на Украине и в России и остаётся готовой адаптировать свой регулирующий подход по мере необходимости.

ФИФА выражает свою поддержку всем пострадавшим членам футбольного сообщества и будет продолжать работать в координации с заинтересованными сторонами, чтобы поддержать принципы юридической уверенности, справедливости и солидарности", — говорится в заявлении на сайте ФИФА.