Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
05.07
Палмейрас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.36
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
05.07
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.74
П2
3.30
Футбол. Зарубежный
05.07
Реал
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.38
П2
5.20
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2

Мор — о «Спартаке»: будут очень хорошие трансферы

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящих трансферах красно-белых.

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящих трансферах красно-белых. Он выразил уверенность, что московский клуб сделает хорошие трансферы этим летом.

«Спартак» собирается делать очень хорошие, качественные и дорогие трансферы футболистов, которые должны усилить и команду, и наш чемпионат. То же самое происходит с «Зенитом» и «Краснодаром». Мы видим, что пока таких трансферов нет, потому что это очень сложные сделки, футболисты находятся в отпуске, где‑то им дают отдохнуть. В том, что будут хорошие и дорогие трансферы, я не сомневаюсь. Но для того чтобы это был качественный футболист, который может прийти и усилить, нужно время. В этом лучше не спешить и сделать акцент на качестве. Будут очень хорошие трансферы«, — сказал Мор в эфире телеканала “Матч ТВ”.