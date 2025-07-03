Адвокат Соболева готов обратиться в международные инстанции, если «Торпедо» снимут с РПЛ

«В связи с возбуждённым уголовным делом против руководства футбольного клуба “Торпедо” единственным доказательством попытки подкупа футбольного судьи Перезвы будет являться исключительно приговор, вступивший в законную силу. До этого события вина руководства “Торпедо” по понятным причинам не доказана и подлежит сомнению. Любое принятие решения, накладывающего какие-либо санкции на ФК “Торпедо”, таким образом, будет являться нелегитимным. В случае и если такие санкции будут наложены на футбольный клуб “Торпедо”, я буду ходатайствовать о жалобе в соответствующие судебные международные спортивные инстанции. Уверен на 100%, что получу положительное решение», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.