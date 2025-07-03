Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
05.07
Палмейрас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.36
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
05.07
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.74
П2
3.30
Футбол. Зарубежный
05.07
Реал
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.38
П2
5.20
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2

Адвокат Соболева готов обратиться в международные инстанции, если «Торпедо» снимут с РПЛ

Адвокат Александр Добровинский, обеспечивающий защиту владельцу московского «Торпедо» Леониду Соболеву, заявил, что обратится в международные инстанции в случае исключения клуба из Российской Премьер-Лиги.

Источник: https://vk.com/torpedomoscowfc

Адвокат Александр Добровинский, обеспечивающий защиту владельцу московского «Торпедо» Леониду Соболеву, заявил, что обратится в международные инстанции в случае исключения клуба из Российской Премьер-Лиги.

«В связи с возбуждённым уголовным делом против руководства футбольного клуба “Торпедо” единственным доказательством попытки подкупа футбольного судьи Перезвы будет являться исключительно приговор, вступивший в законную силу. До этого события вина руководства “Торпедо” по понятным причинам не доказана и подлежит сомнению. Любое принятие решения, накладывающего какие-либо санкции на ФК “Торпедо”, таким образом, будет являться нелегитимным. В случае и если такие санкции будут наложены на футбольный клуб “Торпедо”, я буду ходатайствовать о жалобе в соответствующие судебные международные спортивные инстанции. Уверен на 100%, что получу положительное решение», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.