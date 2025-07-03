Тренер «Партизана» заявил, что РПЛ сильнее чемпионата Сербии

Напомним, 1 июля состоялся матч Братского кубка — 2025, в котором московский ЦСКА встречался с белградским «Партизаном». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты российской команды. В Братском кубке участвуют команды из России и Сербии.