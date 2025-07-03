Звездный бразильский футболист заявил, что жалеет о переходе в «Зенит»

Источник утверждает, что в саудовском «Аль-Насре» футболист мог бы зарабатывать около €2,5 млн в месяц и играть вместе с португальцем Криштиану Роналду, однако договоренностей с «Зенитом», который выплатил неустойку за расторжение контракта, уже было не отменить.