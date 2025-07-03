РФС опубликовал решение комитета по этике по делу Писарского

«В связи с допущенными футболистом Писарским Владимиром Васильевичем нарушениями статей 18 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Писарскому Владимиру Васильевичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 4 (четыре) года, из них 1 (один) год, начиная с даты вынесения решения, реального запрета и 3 (три) года — условной спортивной санкции после истечения срока реального запрета. Установить для футболиста Писарского Владимира Васильевича испытательный срок 2 (два) года», — говорится в заявлении комитета.