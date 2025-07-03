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РФС опубликовал решение комитета по этике по делу Писарского

На заседании комитета по этике РФС, которое прошло 3 июля, было принято решение по делу нападающего «Сочи» Владимира Писарского, сообщается на сайте организации.

Источник: ФК «Сочи»

Ранее в четверг стало известно, что РФС отстранил 29-летнего игрока от футбольной деятельности на четыре года (три из них — условно) по итогам проверки, инициированной после информации о возможной ставке Писарским, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил прямую красную карточку в первом тайме. Однако отмечалось, что вина форварда в манипулировании исходом матча не доказана.

«В связи с допущенными футболистом Писарским Владимиром Васильевичем нарушениями статей 18 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Писарскому Владимиру Васильевичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 4 (четыре) года, из них 1 (один) год, начиная с даты вынесения решения, реального запрета и 3 (три) года — условной спортивной санкции после истечения срока реального запрета. Установить для футболиста Писарского Владимира Васильевича испытательный срок 2 (два) года», — говорится в заявлении комитета.

В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.