Мостового наказали за оскорбительную кричалку про «Спартак»

Ранее 27-летний полузащитник был замечен на трибуне «сине-бело-голубых» во время матча легенд «Зенита». Там он подхватил оскорбительную кричалку фанатов про «Спартак». Игра проходила в Санкт-Петербурге 25 мая. Вскоре Мостовой принес свои извинения и назвал свой поступок необдуманным, но отметил, что не может сказать, что сожалеет о содеянном.