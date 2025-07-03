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Мостового наказали за оскорбительную кричалку про «Спартак»

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового на 75 тысяч рублей за оскорбительную кричалку в адрес московского «Спартака», сообщается на сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

Ранее 27-летний полузащитник был замечен на трибуне «сине-бело-голубых» во время матча легенд «Зенита». Там он подхватил оскорбительную кричалку фанатов про «Спартак». Игра проходила в Санкт-Петербурге 25 мая. Вскоре Мостовой принес свои извинения и назвал свой поступок необдуманным, но отметил, что не может сказать, что сожалеет о содеянном.

«В связи с допущенными футболистом “Зенита” Мостовым Андреем Андреевичем нарушениями статьи 15 регламента РФС по этике применить к нему санкцию в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей», — говорится в заявлении.

Согласно второму пункту статьи 15 регламента РФС по этике, футболистам, тренерам и другим субъектам футбола запрещено использовать оскорбительные жесты и высказывания, в том числе в соцсетях и СМИ, способных каким-либо образом оскорбить или подстрекать к ненависти или насилию.