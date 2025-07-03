Мостового наказали за оскорбительную кричалку про «Спартак»

Ранее 27-летний полузащитник был замечен на трибуне «сине-бело-голубых» во время матча легенд «Зенита». Там он подхватил оскорбительную кричалку фанатов про «Спартак». Игра проходила в Санкт-Петербурге 25 мая. Вскоре Мостовой принес свои извинения и назвал свой поступок необдуманным, но отметил, что не может сказать, что сожалеет о содеянном.
«В связи с допущенными футболистом “Зенита” Мостовым Андреем Андреевичем нарушениями статьи 15 регламента РФС по этике применить к нему санкцию в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей», — говорится в заявлении.
Согласно второму пункту статьи 15 регламента РФС по этике, футболистам, тренерам и другим субъектам футбола запрещено использовать оскорбительные жесты и высказывания, в том числе в соцсетях и СМИ, способных каким-либо образом оскорбить или подстрекать к ненависти или насилию.