«Зенит» переиграл «Динамо» Махачкала в товарищеском матче

Лусиано Гонду открыл счёт на 71-й минуте. На 89-й минуте Педро забил второй гол коллектива.
По итогам минувшего сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 66 очков за 30 матчей. «Динамо» заняло 11-е место в чемпионате страны, набрав 29 очков за аналогичное количество игр.
6 июля «Зенит» сыграет с «Балтикой», 9 июля — со швейцарским «Сьоном», а 13 июля — с сербской «Войводиной».
«Динамо» 8 июля встретится с «Ростовом».
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