ЦСКА берет супертехничного бразильца с минимальным опытом во взрослом футболе. Его уже сравнивают с Неймаром

Этим летом ЦСКА не очень активен на трансферном рынке — пока клуб только прощается с футболистами: вслед за тренером Марко Николичем команду покинули свободными агентами Миралем Пьянич, Кристиян Бистрович, Рифат Жемалетдинов и Данила Боков. Но под Фабио Челестини в любом случае нужно закупаться, и, судя по всему, первым в очереди стоит молодой талант из Бразилии Матеус Алвес.
Globo пишет, что футболист уже покинул расположение «Сан-Паулу» и ожидает завершения сделки с ЦСКА. Пока стороны согласовывают детали, но трансфер должен быть оформлен уже до конца недели. UOL сообщает, что покупка может обойтись армейцам в 15 миллионов евро — 10 фиксированных и еще 5 в виде различных бонусов. Globo Esporte уточняет: московский клуб заплатит около 6 миллионов.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтверждает, что Алвес клубу интересен: «Матеус Алвес есть в шорт-листе. Переговоры ведутся, но давайте дождемся официальных результатов. В последние годы было много ситуаций, когда футболист был в самолете, а потом не долетал. Алвес — молодой талантливый игрок, который обладает очень хорошими футбольными качествами. Он рекомендован селекционным отделом и утвержден тренерским штабом. Повторюсь, пока все на подготовительной стадии».
Алвес — воспитанник «Сан-Паулу», дебютировал за первую команду в январе 2025-го и за это время успел провести 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до января 2028 года.
Начинал в футзале, не пригодился «Сантосу» и разрывал на молодежном уровне
Алвес родился 5 марта 2005 года в городе Сан-Висенти штата Сан-Паулу, и его путь в Бразилии сравнивают с ранней карьерой Неймара. Матеус, как и легенда местного футбола, начинал не в большом футболе, а в футзале, где и выработал тонкую технику работы с мячом. С футзальной командой он выиграл Кубок ТВ-трибуны — традиционный большой турнир для подростков в Сантосе, благодаря чему получил стипендию в крупной школе региона. Изначально Алвес собирался совмещать учебу в престижном учреждении с карьерой в футзале, но его выступления на площадках быстро привлекли внимание больших клубов.
«В 12 лет он получил травму, но быстро вернулся и был очень хорош, — рассказывал тренер мини-футбольного “Сантоса” Фабрисио Монте. — У Матеуса большой технический арсенал, благодаря которому он умеет выпутываться из сложных ситуаций. Обводка, проход с мячом, прорывы на пространство — и все, дело сделано. Очень здорово обращается с мячом».
После первых успехов Алвес пробовал себя в большом футболе, но в «Сантосе» его талант не оценили. Тогда-то на горизонте появился «Сан-Паулу», который позвал маленького технаря в свою академию. Спустя несколько лет Матеус уже был лидером молодежной команды, получил 10-й номер и внес большой вклад в победу в Копинье, чемпионате штата среди игроков до 20 лет (1+3 в 8 матчах, голевая передача в финале). Есть история, что кто-то из тренеров молодежки «Сан-Паулу» сказал футзальному тренеру «Сантоса»: «Как вы могли его упустить? Он же лицо штата!».
«Именно в футзале я открыл свой стиль игры, — рассказывал Алвес. — В нем много импровизации и коротких касаний, что пригодилось, когда я перешел в большой футбол. Это был важный период, и я до сих пор использую приемы оттуда».
После победы в Копинье тренер Луис Субельдия подтянул Алвеса в первую команду «Сан-Паулу». Конкуренция со стороны более опытных Родригиньо, Оскара и Лусиано была жесткой, но Матеус смог закрепиться на позиции «десятки» — за восемь матчей в серии А оформил ассист, а еще один приплюсовал в течение четырех игр в Кубке Либертадорес. Лучший матч в жизни выдал против «Сантоса», который в свое время его забраковал, — сделал результативный пас на победный гол и чуть не заработал пенальти (многие считают, что судья принял неверное решение, не зафиксировав фол). Правда, у «Сан-Паулу» дела идут не очень — в данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета — всего одно очко.
Алвеса начали привлекать к сборной Бразилии U-20 — он принял участие в победе над командой Южной Кореи (4:0), что, как пишут на родине игрока, еще больше подогрело интерес ЦСКА. По мнению издания UOL, «Сан-Паулу» рассматривает продажу молодого таланта как способ укрепления финансовой стабильности клуба, к тому же команде нужно усиление, чтобы закрепиться в середине таблицы, и солидный денежный транш клубу точно не помешает.
Как его использует ЦСКА
Игра Алвеса — в первую очередь про эстетику. Аналогии с Неймаром и правда взялись не на пустом месте, так как Матеус активно применяет на поле огромный набор красивых финтов в стиле Нея. Тут и эластико, и «радуга», и всевозможные переступы с подкидываниями. Другой вопрос, что вся эта красота проходила по большей части на молодежном уровне — во взрослом футболе Алвеса опекают плотнее, потому и магии от него меньше. С другой стороны, он только развивается, и если получится перенести весь арсенал финтов на российские поля, мы увидим шоу в стиле Хорхе Карраскаля, если не лучше.
У Алвеса неплохой удар, пару раз за молодежку он закидывал вратарям за шиворот почти с центра поля. К тому же футболист неплохо исполняет стандарты. Но вот в завершающей стадии все не так гладко — зачастую Матеус слишком долго возится с мячом и затягивает с принятием решения. В общем, классические проблемы молодого бразильца.
Алвес может сыграть оттянутого нападающего или даже центрального полузащитника, но его родная позиция — «десятка». Здесь для него открывается свобода для обводок в любую сторону, да и на фланге ему как будто не хватает скорости. Потому с высокой долей вероятности в ЦСКА его видят именно в центре.
Фабио Челестини на сборах наигрывает схемы 4−3−3 (с единственным опорником) и 4−2−3−1. Думается, что швейцарец будет чередовать расстановки в зависимости от силы соперника. Алвес таким образом может исполнить либо «восьмерку», либо «десятку».
Ставка на Алвеса в любом случае рискованная, особенно если правдивы слухи о 15 миллионах евро. Матеус лишь полгода назад дебютировал во взрослом футболе и пока не забил ни одного гола. Очевидно, что таланта у него в избытке, но супертехничные бразильцы появляются на рынке с завидной регулярностью — другой вопрос, что далеко не у всех получается конвертировать свой дар в результаты на поле.
Марк Бессонов