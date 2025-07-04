ЦСКА берет супертехничного бразильца с минимальным опытом во взрослом футболе. Его уже сравнивают с Неймаром

Игра Алвеса — в первую очередь про эстетику. Аналогии с Неймаром и правда взялись не на пустом месте, так как Матеус активно применяет на поле огромный набор красивых финтов в стиле Нея. Тут и эластико, и «радуга», и всевозможные переступы с подкидываниями. Другой вопрос, что вся эта красота проходила по большей части на молодежном уровне — во взрослом футболе Алвеса опекают плотнее, потому и магии от него меньше. С другой стороны, он только развивается, и если получится перенести весь арсенал финтов на российские поля, мы увидим шоу в стиле Хорхе Карраскаля, если не лучше.