«Дорогое удовольствие». Гендиректор «Пари НН» — о системе Fan ID на «Мордовия Арене»

— Стадион был построен к чемпионату мира, все технологические возможности там есть, кроме СИБ, которая является обязательной для проведения матчей чемпионата России. Тем не менее мы получили информацию, что коллеги закупили необходимое оборудование. Оно уже в России и в ближайшее время начнёт монтироваться.