Лукас Вера: «Химки» остались должны много денег — этим вопросом сейчас занимаются агенты

«Всё, что произошло с “Химками”, очень печально. Нам пришлось бороться не только на поле, но и за его пределами. Клуб остался должен много денег — сейчас этим вопросом занимаются мои агенты», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.