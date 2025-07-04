Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о победе в контрольном матче с «Динамо» Мх

— Был навес в штрафную, и я пошёл на мяч, рассчитывая, что удастся замкнуть подачу. В итоге мяч отскочил ко мне, и я отправил его в ворота. В том эпизоде случилась неразбериха, все запутались в ногах, но я рад, что удалось забить, — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».