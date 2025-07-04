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«Динамо» и «Фламенго» договорились о переходе Карраскаля, пишут СМИ

Касагранде: «Динамо» и «Фламенго» договорились о переходе Карраскаля.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» достигло договоренности с бразильским «Фламенго» о переходе колумбийского футболиста Хорхе Карраскаля, сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х.

Ранее полузащитник прибыл в расположение «Динамо» из отпуска с опозданием и был оштрафован. СМИ сообщали, что бразильская сторона достигла договоренности с колумбийцем по контракту, «бело-голубые» получат от «Фламенго» за 27-летнего игрока 14 млн евро.

Касагранде пишет, что клубы договорились о выплате суммы тремя платежами, российский клуб запросил у «Фламенго» банковские гарантии, а сама сделка находится на финальной стадии.

Карраскаль перешел в «Динамо» летом 2023 года из столичного ЦСКА. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах в различных турнирах, в которых забил восемь мячей. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.