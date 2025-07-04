«Динамо» и «Фламенго» договорились о переходе Карраскаля, пишут СМИ

Карраскаль перешел в «Динамо» летом 2023 года из столичного ЦСКА. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах в различных турнирах, в которых забил восемь мячей. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.