«Динамо» и «Фламенго» договорились о переходе Карраскаля, пишут СМИ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» достигло договоренности с бразильским «Фламенго» о переходе колумбийского футболиста Хорхе Карраскаля, сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х.
Ранее полузащитник прибыл в расположение «Динамо» из отпуска с опозданием и был оштрафован. СМИ сообщали, что бразильская сторона достигла договоренности с колумбийцем по контракту, «бело-голубые» получат от «Фламенго» за 27-летнего игрока 14 млн евро.
Касагранде пишет, что клубы договорились о выплате суммы тремя платежами, российский клуб запросил у «Фламенго» банковские гарантии, а сама сделка находится на финальной стадии.
Карраскаль перешел в «Динамо» летом 2023 года из столичного ЦСКА. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах в различных турнирах, в которых забил восемь мячей. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.