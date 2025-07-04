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Экс-руководитель «Торпедо» Алёшин призвал оставить клуб в РПЛ

Бывший председатель совета директоров «Торпедо» Владимир Алёшин призвал оставить клуб в Российской Премьер-Лиге.

Источник: ФК "Торпедо" Москва

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова за попытку дачи взятки арбитру. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ по ходу следующего сезона.

«Будем надеяться, что с ситуацией с “Торпедо” разберутся, будет принято правильное решение. Тут надо разделить команду, которая играет, и менеджмент, который управляет. Степень ответственности у каждого разная. Футболисты играют, за что их наказывать? А то, что сейчас обсуждают, пусть разбираются. Если менеджмент что-то нарушил, суд это докажет, тогда пусть вопрос решают с ним. Игроки тут ни при чём, они и клуб не виноваты, “Торпедо” надо оставлять в Премьер-Лиге, а с менеджментом разбираться. Как игроки могут отвечать за действия руководителей?» — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.