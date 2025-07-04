Экс-руководитель «Торпедо» Алёшин призвал оставить клуб в РПЛ

«Будем надеяться, что с ситуацией с “Торпедо” разберутся, будет принято правильное решение. Тут надо разделить команду, которая играет, и менеджмент, который управляет. Степень ответственности у каждого разная. Футболисты играют, за что их наказывать? А то, что сейчас обсуждают, пусть разбираются. Если менеджмент что-то нарушил, суд это докажет, тогда пусть вопрос решают с ним. Игроки тут ни при чём, они и клуб не виноваты, “Торпедо” надо оставлять в Премьер-Лиге, а с менеджментом разбираться. Как игроки могут отвечать за действия руководителей?» — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.