«Работаем». Как меняется российский футбол на фоне последних скандалов. Колонка Казакова

Потому что есть футбольное поле, когда вроде бы все ясно, но часто даже линия офсайда вызывает разногласия и споры. Например, председатель правления «Зенита» Александр Медведев, отвечая на вопрос, когда клуб упустил чемпионство, вспоминает в этой связи матч со «Спартаком». То есть даже у компьютера (или человека за монитором) нет четкого решения. Хотя казалось бы — техника. Искусственный интеллект. А тут — регламент, дело рук человеческих.