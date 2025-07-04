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Сергеев — в «Динамо». Пять аргументов, почему это идеальный трансфер для бело-голубых

Константин Алексеев — о втором новичке команды Валерия Карпина.

Источник: ФК «Крылья Советов»

Вслед за Максимом Осипенко «Динамо» подписало контракт на три года с 30-летним форвардом «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым. И сделка выглядит для бело-голубых чуть ли не идеальной. Вот почему.

1. Опыт и стабильность. Форвард отлично адаптирован к РПЛ, его уровень хорошо известен, и он весьма высок, а выступления стабильны. После 40 голов в ФНЛ в сезоне-2020/21 дальше на уровне премьер-лиги у Сергеева такие цифры: 10+3 (РПЛ+Кубок), 10+3+1 (РПЛ+Кубок+Суперкубок), 6+5 (РПЛ+Кубок), 9 (РПЛ).

Да, в минувшем сезоне не выбил суммарно 10 голов, но после ухода из «Зенита» старт чемпионата вышел для Ивана тяжелым — только 20 минут к восьмому туру. Зато весной вернул свою форму, забив 6 голов за 12-туровый отрезок.

2. Финансовый аспект. 3,5 миллиона евро «Крыльям» — вполне подъемная сумма для бело-голубых, трансферный бюджет останется и на других новичков — на того же левого защитника. Альтернативой мог стать Даку из «Рубина», которого предлагали агенты, но там и за переход пришлось бы выложить 10 миллионов, и на зарплату раза в два-три больше.

3. Конкуренция с Тюкавиным. Ключевой, на мой взгляд, момент в истории с поиском бело-голубыми нападающего. В этом плане вариант с Сергеевым также выглядит куда понятнее, чем с Даку. Иван не суперзвезда с огромной зарплатой, как тот же албанец, который обязан выходить на поле при любых раскладах. Но при этом вполне годится на роль первого нападающего в клубе, претендующем на высокие места. Как раз такой форвард и нужен «Динамо» с учетом серьезной травмы Тюкавина. На время восстановления Константина у Валерия Карпина будет в распоряжении ударный нападающий, а после возвращения Тюкавина в строй Сергеев без проблем станет вторым выбором, навязывая при этом конкуренцию.

4. Паспорт. С учетом того, что здоровый Тюкавин в «Динамо» видится первым номером, его новому сменщику очень желательно было иметь российское гражданство, не занимая легионерский слот. У бело-голубых вопрос с количеством иностранцев стоит остро.

5. Мотивация. По данным «СЭ», Сергеев хотел именно к Валерию Карпину и отказался от более выгодного в финансовом отношении предложения от «Спартака». Коллеги пишут, что у красно-белых форвард получал бы в полтора раза больше. Раз у Ивана лежит душа к «Динамо», значит, психологически он должен чувствовать себя в новой команде максимально комфортно, что для нападающего (как и вратаря) особенно важно.

В общем, на бумаге со всех сторон удачное приобретение бело-голубых. Осталось посмотреть, как это все реализуется на поле.

Константин Алексеев