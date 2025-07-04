Сергеев — в «Динамо». Пять аргументов, почему это идеальный трансфер для бело-голубых

3. Конкуренция с Тюкавиным. Ключевой, на мой взгляд, момент в истории с поиском бело-голубыми нападающего. В этом плане вариант с Сергеевым также выглядит куда понятнее, чем с Даку. Иван не суперзвезда с огромной зарплатой, как тот же албанец, который обязан выходить на поле при любых раскладах. Но при этом вполне годится на роль первого нападающего в клубе, претендующем на высокие места. Как раз такой форвард и нужен «Динамо» с учетом серьезной травмы Тюкавина. На время восстановления Константина у Валерия Карпина будет в распоряжении ударный нападающий, а после возвращения Тюкавина в строй Сергеев без проблем станет вторым выбором, навязывая при этом конкуренцию.