«Динамо» обыграло «Партизан»: гол 16-летнего Степанова, представление новичка Сергеева

Подумалось, что российский клуб снова легко обыграет сербский, однако «Партизан» не так прост. Гости довольно плотно действовали в обороне, позволив бело-голубым не так уж много. Фернандес добивал мяч — перекладина, Гладышев не смог переиграть в ближнем бою голкипера, а потом отпустил мяч при выходе один на один. Но и у гостей до перерыва возникло два момента. Сначала сербы обокрали Фомина после розыгрыша у ворот и легко сравняли счет. А потом все тот же Милошевич не замкнул передачу в штрафную из идеальной позиции — спас Лунев.