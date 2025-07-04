«Динамо» обыграло «Партизан»: гол 16-летнего Степанова, представление новичка Сергеева

После победы над четвертым клубом Сербии ОФК (4:0), «Динамо» на BetBoom Братском Кубке встречалось со второй командой балканской страны — «Партизаном». Для черно-белых это была генеральная репетиция — 10 июля им предстоит встреча квалификационного раунда Лиги Европы с кипрским АЕК.
У бело-голубых впереди еще два спарринга — с «Ахматом» и «Локомотивом», и у Валерия Карпина пока хватает проблем. Надолго выбыли Тюкавин, Артур и Чавес, только-только пытается вернуться после серьезных проблем Майсторович, к чему добавились мелкие проблемы у Маухуба, Маричаля и Гагнидзе.
С ОФК на острие атаки тренерский штаб попробовал 19-летнего резервиста Бокова, с «Партизаном» перевел туда Гладышева, а место правого вингера занял Макаров. Впрочем, дальше таких проблем быть не должно — «Динамо» объявило о подписании контракта с 30-летним нападающим Сергеевым.
Еще одна перестановка в стартовом составе вынужденная — Фернандес вместо травмировавшегося Маричаля, а вот Скопинцев выиграл конкуренцию у Лаксальта. И тут же отдал голевую передачу. На 6-й минуте москвичам удалась быстрая красивая атака, Скопинцев прострелил, а Макаров на дальней штанге замкнул — 1:0.
Подумалось, что российский клуб снова легко обыграет сербский, однако «Партизан» не так прост. Гости довольно плотно действовали в обороне, позволив бело-голубым не так уж много. Фернандес добивал мяч — перекладина, Гладышев не смог переиграть в ближнем бою голкипера, а потом отпустил мяч при выходе один на один. Но и у гостей до перерыва возникло два момента. Сначала сербы обокрали Фомина после розыгрыша у ворот и легко сравняли счет. А потом все тот же Милошевич не замкнул передачу в штрафную из идеальной позиции — спас Лунев.
При большом территориальном преимуществе по голевым возможностям у соперников было близко к равенству, так что ничья по итогам первого тайма выглядела логичной.
Но после перерыва «Динамо» все же сломило сопротивление «Партизана». В какой-то момент подумалось: очень активный высокий прессинг от «Динамо», но где перехваты? И тут же под эти мысли забил Фомин. Сам накрыл соперника у чужой штрафной, обыгрался и левой зряче завершил атаку ударом — 2:1.
Тут же вышли молодые с дядькой Лаксальтом. И, как и с ОФК, почти не было заметно разницы. Как разобрался Боков! Накрыл в штрафной защитника, спокойно ушел от него и катнул свободному Степанову. Гол в 16 лет — 3:1!
Состоялось и представление второго (после Осипенко) новичка — Сергеева. Футболку 30-летнему форварду, перешедшему из «Крыльев», на 80-й минуте вручил гендиректор Павел Пивоваров. На спине цифры 2028 — контракт действует три года.
Следующий товарищески матч у бело-голубых — против «Ахмата» 8 июля.
Константин Алексеев