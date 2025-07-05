«Тюкавин моложе и классом выше». Аршавин отреагировал на трансфер Сергеева в «Динамо»

«Думаю, Сергееву доказывать особо нечего. Просто “Крылья” уже не те, за которые он привык играть. Это раз. Во‑вторых, побороться за чемпионство ещё раз — для любого спортсмена это хорошо. Данные у Ивана есть. Понятно, что Тюкавин моложе и классом выше, но это не значит, что Ваня там будет в глухом запасе сидеть. Думаю, почти в каждой игре он время будет получать, а в каких‑то матчах станет выходить и в стартовом составе», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».