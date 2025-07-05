Иван Обляков сравнил физические нагрузки в ЦСКА при Челестини и при Николиче

— Не скажу, что у кого‑то было легче. Нагрузка примерно похожая, она серьёзная. Она далеко не лёгкая, после второй тренировки нет сил дойти даже до номера. Чтобы прессинговать, нужно заложить базу на сборах. Мы этим и занимаемся, — сказал Обляков в эфире телеканала «Матч Премьер».