Генич отреагировал на трансфер Ивана Сергеева в «Динамо»

Напомним, Сергеева представили шуточным видеоороликом с заголовком «Крепостное право знаете? Мы отменили». В указанном ролике новичок бело-голубых был представлен в качестве крепостного крестьянина, которого не отпускают из «Самарской губернии». В видео актёр в образе Александра II подчёркивает, что он «уже 100 раз сказал отменить крепостное право». На что помощник ответил ему: «Мы подумали, что тот был 100-й раз, но как бы не 100-й, а 99-й».