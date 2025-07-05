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Генич отреагировал на трансфер Ивана Сергеева в «Динамо»

Российский комментатор Константин Генич высказался о переходе форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московское «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

О трансфере 30-летнего форварда стало известно 4 июля.

«Динамо» умеет. Красиво. Стильно. Отличный трансфер, и прекрасный ролик", — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, Сергеева представили шуточным видеоороликом с заголовком «Крепостное право знаете? Мы отменили». В указанном ролике новичок бело-голубых был представлен в качестве крепостного крестьянина, которого не отпускают из «Самарской губернии». В видео актёр в образе Александра II подчёркивает, что он «уже 100 раз сказал отменить крепостное право». На что помощник ответил ему: «Мы подумали, что тот был 100-й раз, но как бы не 100-й, а 99-й».

Кроме того, в ролике говорится, что в «одном селе московского уезда, Тушине, гонорар больше предлагают». На что Александр II отвечает: «Разве может быть что-то лучше Петровского парка?».